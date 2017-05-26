曾雅妮首輪T105 問題還是在開球不穩

曾雅妮開球不穩，再度成為無法揮出紅字成績主因。(資料照 陳怡誠攝)

曾雅妮本周在Volvik錦標賽力拚首場晉級，但今(26日)打完再度出現淘汰危機，以73桿(+1)並列第105，比晉級線多出2桿，沒能揮出紅字問題依然是「開球」。

她首輪從第1洞出發，前9洞打的小心翼翼，雖只在第3洞抓到1隻小鳥，但沒有吞下任何柏忌，打出35桿，這對目前缺乏信心的她來說，至少可以穩住，等待發動抓鳥攻勢。

可惜，她後9洞再度出現不穩情況，第11洞吞雙柏忌，第12洞再打柏忌，這2洞就花掉3桿，儘管第14洞5桿洞獵到老鷹，將成績拉回平標準桿，但第17洞再打出柏忌，這輪就以+1交卡，排名下滑至並列第105。

她本季此戰之前8場比賽，平均開球上球道成功率僅5成40，為目前累計7場與連續5場未晉級主因；今首輪開球還是不穩，14洞木桿開球僅6洞上球道，成功率不到5成，連帶這輪只有6洞標準桿上果嶺，如此偏低成功率自難交出佳績。

首輪暫居前4(含並列)共有8位選手，看這幾位領先群的開球成功率，並列領先的徐薇淩13/14，路伊絲12/14，排名第3的柯達8/14，並列第4的琳絲康12/14、池恩熹12/14、朴城炫10/14、派特笙12/14、史密斯13/14，除了柯達之外，共有7人成功率在7成14至9成28之間。惟有開球成功率高，才是揮出佳績的先決條件。

(中時電子報)