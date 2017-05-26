MLB》紅襪雙左護法合體！普萊斯將歸隊
紅襪去年季末找來賽爾(Chris Sale)助拳，原本的左投王牌普萊斯(David Price)卻因傷高掛免戰牌，不過歷經近3個月的等待，他們總算盼到普萊斯回歸！紅襪球團26日宣布，普萊斯將在30日先發對戰白襪，好不容易回歸，普萊斯相當興奮，「受傷感覺很不好，不能讓它再發生，能回來與隊友並肩作戰，感覺好極了！」
普萊斯是在美國時間2月28日投模擬賽時，左手肘出現痠痛現象，隨後就高掛免戰牌，直到這個月初才投入實戰。他最近一場先發是在美國時間本周三，他該役速球約在92到96英里間，但效率不佳，僅投3.2局就用89球，被打7安、失3分責失，另有1次保送、4次三振，總計他在2場復健賽，投5.2局有6分責失。
儘管復健賽投得不算好，普萊斯自認狀況不錯，「短局數內投了很多球，不過我想那是測試我的身體狀況，能否負擔90球投5到6局的任務，我能投到近90球，這是手臂有問題辦不到的。我所想的只有幫助球隊贏球，這是我回來該做的事！」對普萊斯的狀況，紅襪3A的總教練和他持相同看法，樂觀看待他重返大聯盟。
紅襪總教練費洛(John Farrell)表示，普萊斯能投到90球，這是最重要的事，他也期望普萊斯歸隊，能推動以25勝21敗暫居美聯東區第3的紅襪向前進。普萊斯坦言，當初受傷時，一度可能動韌帶移植手術，確實讓他有些恐慌，不過他現在感覺越來越好，他也期望能助球隊，在列強環伺的分區殺出重圍。
「我們有一段艱難的路要走！」普萊斯認為，紅襪是很棒的球隊，只是現在還沒完全展現，「但我們勝率還在5成以上，我想這足以證明我們還是很有競爭力！」去年普萊斯在紅襪首季，繳17勝9敗、自責分率3.99成績，他的回歸，也讓紅襪4名輪值更加堅強。他將在30日掛帥戰白襪，賽爾先發則將延後一天。
(中時電子報)
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