大貨車追撞警車 車體全毀無傷亡

西濱道路發生大貨車追撞事故，警車面目全非。（翻攝照片）

台中市西濱道路北上156.2公里，上午10時許發生交通事故，一輛巡邏車在現場進行交通疏導時，2名員警在後方進行指揮，37歲洪姓男子駕駛大貨車不慎撞上，導致警車前後嚴重凹陷、幾乎全毀，所幸沒有人員傷亡，交通一度全面封閉1個小時。

警方已初步排除酒駕，洪男表示，當時看見時有閃過警察，往外切時已來不及就撞上警車了，目前警方正在釐清肇事原因中。

(中時)