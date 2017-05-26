蔡英文：參加桐花祭卻沒看到桐花

(13:22更新內文)蔡英文總統今日接見「台灣客家聯盟協會理監事幹部」一行，總統致詞時表示，「前瞻基礎建設」也編列了20億元的特別預算來加速執行「浪漫台三線」計畫；另外，她也透露，上次參加關西桐花祭，卻沒看到桐花，後來才知道是氣候的關係。

蔡英文說，她於上個月到新竹關西參加桐花祭，並於本月初到桃園參訪台灣最重要的客家漁港－永安漁港。現在，推動客家文藝復興，已是政府重要的施政目標。

她指出，客家文化在台灣之所以越來越受到關注，在座的訪賓都是重要推手。台灣客家聯盟創立超過12年，在諮詢委員會的階段就積極投入振興客家語言、推動客家社區營造等工作。

過去一年來，政府展開「國家語言發展法」的研擬，並推動「客家基本法」的修法，讓客家語言、文化的保存和發展獲得更好的保障。

蔡英文也提到，6月23號「講客廣播電台」也即將開台，這是第一個全國性的客語廣播電台，相信這個廣播電台，將讓客語進一步普及化，也讓客家文化進一步生活化。

蔡指出，政府目前正積極推動「浪漫台三線」計畫，「前瞻基礎建設」也編列了20億元的特別預算來加速執行該計畫。她要藉此機會特別感謝台灣客家聯盟協會的支持，在去（105）年11月舉辦培力營，讓來自全國各地的青年一起到新竹縣，認識台三線客庄產業的發展。

15年前，政府開始推動客家桐花祭，到今天，桐花祭已成為客家文化的象徵。而現在，政府也要集結眾人之力，將「浪漫台三線」計畫變成客家文藝復興，以及產業再造的社會工程。

最後，蔡總統以客語感謝在座訪賓過去的付出與努力，並強調改革是一步步的累積，政府也會接續前人的腳步，繼續堅定地走下去。

(中時)