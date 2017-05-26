球王莫瑞壓力大？ 健康狀況亮紅燈
世界第1頭銜不好扛，才在2月罹患帶狀皰疹的「英國希望」莫瑞(Andy Murray)，這幾個月又深受流感和手肘傷勢影響，法網開戰前再傳出練習停擺，健康狀況令人擔憂。
球王莫瑞去年底以28連勝之姿，將喬柯維奇（Novak Djokovic）拉下王座，生涯首嘗登頂滋味，但新球季卻判若兩人，開季深受感冒和手肘傷勢所困，健康狀況亮紅燈，2月才自帶狀皰疹痊癒，3月又接連因為罹患流感和手肘傷勢，台維斯盃英法八強賽以及邁阿密網賽缺席。
身體狀況頻傳，使得莫瑞紅土賽季表現遠遠不及「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），除了巴塞隆納網賽挺進4強外，蒙特卡羅、馬德里大師賽都16強止步，羅馬大師賽也次輪提前打包，法網前夕備戰狀況相當不樂觀。
眼見下周法網會內賽展開，莫瑞再傳出由於使用抗生素對抗感冒，這幾天練習幾乎停擺，雖然發言人強調是由於天氣因素，也讓去年法網銀恨的莫瑞，能否在今年復仇是困難重重。
(中時電子報)
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