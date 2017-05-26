北捷環狀線6月起夜間施工 台64線7匝道階段性封閉

捷運環狀線自今年6月1日夜間11時起至隔日6時，將進行中和區中山路二段及板南路、橋和站、中原站、板新站與土開大樓建築進行裝修吊料及排水、隔音牆阻力等作業，預計將施工至6月30日止。

捷運局表示，屆時需階段性封閉中和區中山路二段、板南路、板橋區板新路雙向車道及中和區中正路往新店方向，與台64線7個匝道，請用路人注意，並提早改道。

台64線高架段配合階段性封閉7個匝道口，分別是：

往東：台64板橋往中和主線封閉20K+200(請由板橋匝道改行平面道路)、大漢橋轉台64上匝道20K+500及民生陸橋上匝道21K+400。

往西：中和一匝道(往板橋)、國道3轉臺64匝道、中和安平路上匝道及新店端匝道。

(中時)