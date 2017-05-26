抗暑大作戰 銅板價中藥材作解膩、解暑茶

新北市經發局與新北市中藥商業同業公會推出成本不到百元的「清積解膩茶」、「清熱解暑茶」。（池雅蓉攝）

端午節即將到來，天氣也漸熱，許多民眾在過節時吃了太多肉粽，反而出現消化不良、腸胃不適及口乾舌燥等狀況，新北市經發局與新北市中藥商業同業公會推出成本不到百元的「清積解膩茶」、「清熱解暑茶」，只要到合格中藥行都可輕鬆買、輕鬆泡。而30上午9時也會在蘆洲龍舟賽現場，提供千杯，供免費試飲。

新北市中藥商業同業公會理事長王榮南說，只要到中藥行購買，就能用銅板價個買到茶包，將藥材稍微搗碎就能直接泡熱水飲用，省去熬煮的步驟；若民眾還是覺得麻煩，也可以利用各中藥行的代煮服務。

(中時)