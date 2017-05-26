天良竟不天良 過期感冒液療效低、毒性高
食品藥物管理署皆新北市衛生局稽查人員查獲「”天良”諾克治痛感冒液」竄改效期再行販賣，民眾服用過期藥品，恐會增加肝腎負擔！
繼正露丸、金平膜衣錠後，再查獲感冒液過期藥品改標再賣案件，據《中央通訊社》報導，藥師全聯會古博仁理事長表示，藥品過了有效期限後，其藥效就會開始降低，而毒性會提高，民眾若是服用下肚，恐怕會增加肝臟及腎髒的負擔。
感冒液成分含有咖啡因，為中樞神經興奮劑，多為勞工朋友飲用，一喝就有精神，沒喝則沒精神，而一瓶60c.c.感冒液的咖啡因含量逼近一杯咖啡，容易上癮，因此才有許多勞工朋友都靠感冒液提神。
古博仁理事長指出，感冒液除了咖啡因外也含糖分，若是糖尿病患者應該避免服用，而感冒液可能會影響藥效，因此患有新血管疾病的民眾要注意是否可以服用，以免影響病情控制。
為保障民眾用藥安全，只要家中有「”極東”正露丸」、「”極品”正露丸」、「金平膜衣錠」及「”天良” 諾克治痛感冒液」都應立即停止服用，身體若出現不適症狀，請盡速就醫。
(中時電子報)
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