桃猿主題趴「動紫大盛」 滅火器率先宣布參與

Lamigo桃猿年度主題趴「動紫大盛」，知名樂團滅火器率先宣布參加。(猿隊提供)

Lamigo桃猿年度經典主題趴「動紫大盛」將在6月9日至11日連續三天舉行，也是猿隊上半最後一個主題趴，今年再度以音樂祭的面貌登場，2017年動紫大盛一分為三天，分別為：Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party，今率先宣布滅火器率先參戰。

滅火器長期與桃猿合作，也已經為球團寫出多首熱血棒球曲，時常出沒在全猿主場的他們，號稱「在球場外野有宿舍」，滅火器在2016年首度在桃園國際棒球場成功挑戰萬人演唱會的壯舉，引起非常大的迴響，這次在動紫大盛當中擔任先鋒部隊，連續第三年擔任演唱嘉賓，這次直接挑戰在週五賽後熱血開唱，主唱大正笑說：「反正明天不上班，要10號隊友陪我們一起瘋！」

今年的動紫大盛仍然分成場外超級霸舞台、場內東西區大勝舞台以及最強舞台分庭抗禮。除了滅火器之外，球迷朋友不妨期待Exciting Party當中另一個拚場的團體，究竟是誰可以和滅火器互尬？又是那些選手會和滅火器你來我往歡樂開唱？2017「動紫大盛」究竟還會出現那些樂團參戰？球迷朋友一定要親臨現場體驗動紫大盛棒球音樂祭，連續三天感受不同的動紫威力！

(中時電子報)