計程車運將並排違停 遭後方汽車追撞骨折
高雄市計程車蔡姓運將今天凌晨為圖一時方便，並排違規臨停，剛下車就被後方林姓男子駕駛的自小客車追撞，拋摔到計程車前，造成雙腳骨折、臉部扭曲，經送醫緊急開刀，生命跡象穩定，無生命危險。
三民二交通分隊指出，車禍發生在今天凌晨1點35分，蔡姓運將（52歲）開車到三民區九如一路車行，要停車時發現停了1部機車，他臨時並排停車，要下車移走機車，沒想到下到快車道時，馬上遭後方急駛而來的汽車高速撞飛。
由於追撞力道猛烈，蔡男被狠狠的拋摔到計程車前，血流滿面，雙腳骨折；林男的車子則是右後照鏡被撞斷、擋風玻璃也碎裂、右前保險桿凹陷。
開車追撞的林姓男子（22歲）酒測值是零，他說，當時時速約60公里，警方說，蔡男違規並排停車，並在快車道下車，依道路交通管理處罰條例第56條規定，罰款2400元；而林男未注意車前狀況，撞傷人，雖未罰款，但涉及傷害罪，雙方都有疏失，責任有待釐清。
(中時)
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