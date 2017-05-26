吃粉蒸排骨喉嚨痛 竟是「姑婆芋」葉包的！
有毒「姑婆芋」端上桌！臺北市衛生局22日接獲民眾投訴，在臺北市「祥福餐廳」用餐外帶1份「荷葉粉蒸排骨」回家加熱食用後，發生喉嚨痛、口腔痛等疑似中毒癥狀，衛生局立即派員調查採樣，25日晚間接獲檢驗速報單確認外層葉為「姑婆芋」。
臺北市衛生局指出，接獲檢舉後，立即派員稽查，現場懷疑包裹粉蒸排骨的葉子為姑婆芋葉，便抽樣6份冷凍荷葉粉蒸排骨送中央食品藥物管理署進行DNA片段定序檢驗，檢驗結果證實為姑婆芋。衛生局立即通知餐廳下架銷毀製成品89份，並追查來源為葉懋號（臺北市興安街22號），以芋葉大葉出貨5臺斤，僅提供1家祥福餐廳製成110份荷葉粉蒸排骨，餐廳表示共賣出15份。
食藥處處長王明理表示，這是臺北市近十年來有餐廳業者無法辨識荷葉、姑婆芋葉導致民眾中毒的首例。
衛生局長黃世傑局長說明，姑婆芋又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷芋等，多年生草本，根莖粗大，葉心型，葉闊大生於莖頂，全株之汁液及塊莖有毒，食品中毒癥狀為食用後立即嘴麻、嘴腫、嘔吐及喉嚨痛。
祥福餐廳則表示，不知道是用到有毒的姑婆芋，感到十分抱歉，以後也不會再販售這道菜。另外，業者也提交消費者補償方案，針對15位消費者，可持收據或發票逕向餐廳申請荷葉粉蒸排骨退費（80元/份），另外再提供1倍補償金。
衛生局提醒，祥福餐廳案件已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款「有毒或有害人體健康之物質或異物」，依同法第44條可處分新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。