吃粉蒸排骨喉嚨痛 竟是「姑婆芋」葉包的！

北市祥福餐廳用「姑婆芋」做荷葉粉蒸排骨，導致民眾食用後中毒。（台北市衛生局提供）

有毒「姑婆芋」端上桌！臺北市衛生局22日接獲民眾投訴，在臺北市「祥福餐廳」用餐外帶1份「荷葉粉蒸排骨」回家加熱食用後，發生喉嚨痛、口腔痛等疑似中毒癥狀，衛生局立即派員調查採樣，25日晚間接獲檢驗速報單確認外層葉為「姑婆芋」。

臺北市衛生局指出，接獲檢舉後，立即派員稽查，現場懷疑包裹粉蒸排骨的葉子為姑婆芋葉，便抽樣6份冷凍荷葉粉蒸排骨送中央食品藥物管理署進行DNA片段定序檢驗，檢驗結果證實為姑婆芋。衛生局立即通知餐廳下架銷毀製成品89份，並追查來源為葉懋號（臺北市興安街22號），以芋葉大葉出貨5臺斤，僅提供1家祥福餐廳製成110份荷葉粉蒸排骨，餐廳表示共賣出15份。

食藥處處長王明理表示，這是臺北市近十年來有餐廳業者無法辨識荷葉、姑婆芋葉導致民眾中毒的首例。

衛生局長黃世傑局長說明，姑婆芋又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷芋等，多年生草本，根莖粗大，葉心型，葉闊大生於莖頂，全株之汁液及塊莖有毒，食品中毒癥狀為食用後立即嘴麻、嘴腫、嘔吐及喉嚨痛。

祥福餐廳則表示，不知道是用到有毒的姑婆芋，感到十分抱歉，以後也不會再販售這道菜。另外，業者也提交消費者補償方案，針對15位消費者，可持收據或發票逕向餐廳申請荷葉粉蒸排骨退費（80元/份），另外再提供1倍補償金。

衛生局提醒，祥福餐廳案件已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款「有毒或有害人體健康之物質或異物」，依同法第44條可處分新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時)