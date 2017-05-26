嘉工生悲思亡父上吊輕生
嘉義高工2年級安姓學生，昨天深夜被發現在番路鄉公田村的一處產業道路內樹幹上吊身亡，校方聞訊深感遺憾，據指出，安生的父親最近往生，可能因父子感情深厚，安生過度悲傷思念亡父，而一時情緒低落想不開。檢警今天相驗調查死因。
檢警調查，安生於25日失聯，並傳簡訊給母親表達「想念父親，要去找父親」的念頭，家人親友心急如焚，四處找人，直到深夜11時許杜姓友人在公田村一處產業道路內發現安生吊在樹幹上，已無氣息，安母獲報趕到現場，指認無誤，哀慟不已。
校方指出，安生念室內設計科2年級，平時住校，作息正常規律，個性乖巧，與師長同學互動良好，約2、3周前因父親過世而請喪假，昨天安生離校失聯，校方與家人都急著找他，發生此事，深感遺憾，全力協助家屬處理後事。
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