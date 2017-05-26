佯裝買飯糰偷平板 男子遭逮

警方在朱男代步用的報廢車輛內查獲他犯案時穿的Q版三太子T恤。(翻攝照片)

住在台中市太平區、賣飯糰維生的王姓婦人，日前發現她的手提袋及平板遭人偷竊，其中平板電腦更是兒子贈送的母親節禮物，連忙向警方報案，新平派出所獲報後調閱200多支路口監視器，經不斷清查，終於逮獲犯案的朱姓男子。

王婦告訴員警，日前在太平區樹德路附近賣飯糰時，一名男子佯稱要買飯糰、飲料，卻趁她不注意偷走放在貨架上的提袋、平板電腦及小零錢包，損失約7千多元，尤其，平板電腦是兒子送的母親節禮物，檔案內有許多過往的珍貴照片，絕對不能丟。

警方表示，經調閱周邊及沿線200多支路口監視器畫面，終於鎖定穿著Q版三太子T恤的朱姓男子涉案，之後掌握朱男疑似駕駛停放路旁的一部報廢車輛，辦案員警在該處埋伏一天一夜，終於逮到他，並依竊盜罪法辦。

(中時)