歡慶建校68周年 明台高中秀教學成果

明台高中學生參加各種競賽獲獎，返校後在校園古蹟五桂樓前開心合影。(明台高中提供)

慶祝建校68周年，台中市霧峰區明台高中將於27日舉辦系列活動，除有學校美容、餐飲等科獲獎學生現場秀出學習成果，室 外更有園遊會、啦啦隊等活動，學生還將組成解說導覽隊，27日當天帶領大家來一趟古蹟巡禮，邀請民眾感受學生的活力與熱情。

校方表示，學生近幾年在國內、外各種競賽奪獎連連，如104學年 度技藝競賽烘焙、室內設計組均奪下金手獎，餐飲科學生並於前年香 港國際美食大獎果雕盤飾獲3銅、亞洲青年廚師刀工大賽獲1金6銀8銅等，表現優異，也展現多年來教學成效。

明台高中董事長林芳媖說，今年校慶將於校內國際會議廳舉辦，包括美容、餐飲、室內設計及觀光、應用外語科學生，都將接力上台表演蛋糕糖花裝飾、果雕或素描、造型設計、歌舞等，現場宛如嘉年華會，藉由肢體語言的演出展現學生學習成效。

在室外部分，還有明台高中啦啦隊與東山國中啦啦 隊同台演出，秀出年輕人的活力，場邊則有園遊會、大隊接力等活動，精彩可期。

(中時)