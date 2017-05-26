劉詩詩氣質童年照曝光「飯碗比臉大」好搶鏡

劉詩詩面前的碗大出許多，意外成為討論亮點。（圖／取自微博）

劉詩詩童年練舞照曝光，網友狂讚有氣質。（圖／取自微博）

劉詩詩擁有溫婉氣質。（圖／中時資料照）

大陸女星劉詩詩和吳奇隆日前被網友目擊現身台灣彰化吃活蝦，低調又甜蜜的互動閃瞎眾人，人在台灣吃美食的她，最近在網上也被曝光童年舊照，從小就氣質滿分，讓網友狂讚不已，而一張吃飯照，更令大家驚呼「原來女神食量好大。」

微博上近日流傳一系列劉詩詩的兒時舊照，其中一張，她紮著馬尾、身穿白襯衫，坐在飯桌前用餐，乖巧的模樣引來粉絲大讚「從小儀態就好」、「連吃飯都吃得這麼有氣質」，然而相比其他同桌小朋友的碗，劉詩詩面前的碗似乎大出許多，也讓粉絲不禁笑稱「從小胃口就驚人」。

另外幾張則是劉詩詩8歲練芭蕾舞的照片，只見她穿著貼身舞衣，身材看來相當修長，在一旁認真練習的樣子，萌翻網友；還有一張她長大後化身天鵝登台演出的畫面，散發優雅的女神氣質，難怪被大家狂讚「我詩從小美到大」，在網上造成熱議。

(中時電子報)