新竹都城隍爺首次搭重機啟程遶境台北
新竹都城隍爺26日首度搭乘重機車隊遶境到台北市，為「2017竹塹中元城隍祭」活動造勢！新竹都城隍爺今天上午率領大爺、二爺與Q版神偶，坐著重機出發到台北府城隍廟並沿途祈福，新竹市長林智堅並邀請全國民眾前來參與城隍祭系列活動。
市文化局表示，「2017竹塹中元城隍祭」將於農曆七月登場，為了替系列活動造勢，同時邀請全國民眾前來參加城隍廟傳統文化活動，市府與新竹都城隍廟今天共同舉行「城隍威靈啟航」活動。
主辦單位今年首度安排都城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，由新竹都城隍廟出發，搭乘重機車隊前往台北府城隍廟，途中遶境祈福，希望透過新竹都及台北府兩大城隍廟攜手，共同推廣城隍文化，讓更多人感受城隍爺威靈。
林智堅指出，城隍祭是深具傳統文化的活動，今年與台北府城隍廟合作辦理系列活動，希望藉由各地城隍廟共襄盛舉，攜手將城隍文化推廣到全國。
此外，因台北市長柯文哲是新竹子弟，所以也希望今年竹塹中元城隍祭，恭請新竹都城隍爺遶境到台北市祈福，今天上午在都城隍爺出發時，柯文哲的父母還特別到場恭送城隍爺，並與林智堅一同邀請全國民眾前來參與2017竹塹中元城隍祭活動。
都城隍廟總幹事鄭耕亞並表示，城隍廟沿襲百餘年的「脫枷消業植福法會」，是鬼月的重頭戲之1，每年均吸引數千位信眾前來朝聖，這項祭典儀式不僅依循古禮進行，更是具有相當特色的集體祈福活動。
「夯枷」活動是讓民眾在脖子上戴著象徵古代囚禁犯人的刑具，跟隨城隍爺秘書長陰陽司公到北壇駐駕，再由道士向神明稟報後，進行脫枷儀式，再將象徵業障的紙枷火化，藉以消災解厄，同時化解過去的罪惡。
今年「揪團夯枷，消災解厄」活動將於8月22日舉行，即日起開放網路線上報名，詳情可至新竹市文化局網站查詢。
(中時)
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