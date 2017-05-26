沒來過「集盒」..別說來過高雄

「集盒．KUBIC」貨櫃聚落座落在亞灣裡頭，成為年輕人熱門打卡去處。（柯宗緯翻攝）

夜晚的「集盒」別有一番風味。（柯宗緯翻攝）

工藝家與學童體驗童趣手作活動。（柯宗緯翻攝）

集盒進駐櫃戶外廣場快閃街舞活動。（柯宗緯翻攝）

位在高雄市亞洲新灣區的「集盒．KUBIC」貨櫃聚落，開幕不到兩個月，已成為高雄最夯IG、臉書打卡拍照聖地，不少民眾慕名而來，園區內的「說一個亞灣故事」主題展覽，迄今超過3萬人朝聖，端午連續假期規劃多檔展演、親子互動活動，預料將湧入大批人潮。

「蝦咪，沒去過集盒..別說你來過高雄！」為迎接端午連假，集盒特別推出系列活動，包括「魚兒魚兒來集盒」新灣區童趣展覽、「拼貼花漾亞灣工作坊」與「魚兒魚兒水中游手作體驗」親子互動實作、「一點酒意野餐音樂饗宴」、「現．代人動畫影展」、「擦亮集盒兌好禮」以及「粽藝大集盒」等創意活動，讓集盒成為全齡的城市饗樂新天地。

高市都發局長李怡德表示，「集盒．KUBIC」是市府在亞洲新灣區構築的創新實驗基地，透過實作體驗及展演活動可讓到訪的男女老幼感受高雄城市與海洋的緊密聯繫，而民眾熱情的參與更將成為滋養「集盒」持續創新的養分。端午佳節，邀您和親友一同來高雄「集盒」！

亞洲新灣區「集盒‧KUBIC」貨櫃聚落，3月底正式「出櫃」，座落於前鎮區中華五路、復興三路交叉口，未開幕即在網路上掀起話題，馬卡龍、鮮豔色系貨櫃，成為IG、臉書熱門打卡景點，目前有自行車、手作場、韓港料理、打狗啤酒等16家青創團體進駐。

其實，集盒KUBIC最重要的任務，是用簡單的方式，「說一個亞灣故事」，由4個貨櫃打造40坪故事屋，裡頭以高雄港為意象，上下投影讓人彷若置身海洋，抬頭可見黃色小鴨、船艦，更可聽到國慶煙火、船鳴聲，這些是高雄港歲月留下的痕跡。

(中時)