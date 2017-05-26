王思聰搞大女友肚？網熱猜產檢或打胎

王思聰女友「豆得兒」被拍到上名醫院。（圖／翻攝微博）

大陸首富王健林的兒子王思聰，不僅財力雄厚，他也喜歡評論娛樂圈大小事，就連身旁女伴也都是網友熱議的焦點。而近日就有網友拍到王思聰帶女友「豆得兒」到醫院，但網友笑稱「是產檢還是打胎？」

王思聰被拍到帶著女友「豆得兒」現身不少明星產檢的醫院，讓人不禁聯想是否女伴懷孕？但他緋聞多，網友好奇如女友真的懷孕，「這下是去產檢還是打胎？」引發熱烈討論，但也有不少網友期待王思聰能夠趕緊定下來、笑稱希望有朝一日能見到他結婚的一天。

(中時電子報)