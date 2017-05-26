角逐新北市長選舉？侯友宜：先做好眼下工作

新北副市長侯友宜今（26）日12時許出席土城巡天府活動，現場民眾熱烈歡迎，被問到是否有意角逐2018新北市長選舉，侯保守回應。（吳堂靖翻攝）

新北副市長侯友宜今（26）日12時許出席土城巡天府活動，現場民眾熱烈歡迎，被問到民調領先賴清德，是否有意角逐2018新北市長選舉，侯友宜回應，「現階段最重要的是做好眼下的工作，為新北巿民做事，每項工作都全力以赴」。

土城巡天府今發放1萬斤白米，適逢端午節，特別再加送3千顆粽子，現場義工及排隊領取民眾逾1千人，侯友宜到場表達關心，表示非常榮幸受邀參與這麼溫暖的活動，讓這個社會充滿關懷和溫暖。

(中時)