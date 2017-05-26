川普大罵媒體跑太快 要告外洩英恐襲情報來源

英國首相梅伊和美國總統川普在北約高峰會上。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)和媒體的戰爭自他參選開始就沒間歇過，川普在24日於布魯塞爾的北約高峰會上，又再次罵美國媒體壞事，這次是為了英國曼特斯徹發生的恐怖攻擊洩密案讓川普抓狂，他譴責美國媒體在調查仍在進行時，太快將炸彈殘骸的照片曝光，稱此舉是嚴重國安威脅，並誓言要起訴媒體情報的來源。

據《路透》報導，英國首相梅伊(Theresa May)周四在北約高峰會上，罕見的譴責了英國最堅定的盟友，她對川普表達24日美國政府的情報外洩，導致《紐約時報》(New York Times)刊登出了曼特斯徹自殺炸彈的殘害照，危及目前仍在進行的調查，並向川普強調兩國之間保持情報互通的重要性。

川普對此向梅伊表示，這種洩密的模式已經存在一段時間了，而他已經請司法部及相關部門展開調查，要找出洩密的源頭，並誓言將其法辦，也稱美國在所有國家之中，最珍惜和英國之間的友誼。同時，他也譴責美國媒體是「對國家安全嚴重的威脅」，他也為這種洩密模式感到深深的困擾。

在《紐約時報》洩露出炸彈殘骸照以後，英國情報單位氣到一度表示不再與美國共享情報，不過英國警方稍後也表示，在收到「新鮮的承諾」以後，再次開啟和美國共享情報的機制。目前正在調查的恐怖攻擊，是22日晚間發生在曼特斯徹體育場的自殺炸彈攻擊，當時正值美國流行樂小天后亞莉安娜(Ariana Grande)的演唱會，她的歌迷多數為兒童和青少年，這起意外也釀成22死至少60人受傷的慘劇。

(中時電子報)