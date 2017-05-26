美商務部長： TTP可用在雙邊貿易協定
美國商務部長羅斯25日表示，跨太平洋夥伴協定（TPP）也有好的一面，可用在川普政府未來簽署多個雙邊貿易協定的政策上。
羅斯是在參加「美國-東南亞國協（ASEAN）商會」年度晚宴的演說中，表達前述看法的。
羅斯告訴與會人士，許多人對美國退出TPP持保留立場，但事實是，不論是誰贏得去年的美國總統選舉，美國兩黨都沒有讓TPP生效的政治意願。
但他指出，TPP有好的一面，從TPP取得的成果也不須倒退。川普政府的意圖是，未來在討論貿易協定時、回到市場准入、甚至要求其他國家更加開放市場。實踐的方法之一是把TPP好的方面推行到多個雙邊貿易協定中。
羅斯說，美國必須重新審視更新已簽署的貿易協定，諸如關稅、智慧財產權保護和電子商務。
羅斯表示，美國副總統彭斯上月訪問東南亞國協位於雅加達秘書處，展現了美國川普政府對該區域的持續承諾。川普總統並將出席今年11月在菲律賓召開的東亞峰會以及美國─東協峰會，都表示了美國對東協的重視。
美國駐泰國、印尼、菲律賓和柬埔寨大使，以及白宮國安會亞洲事務資深主任博明，都出席了這項晚宴。
(中時)
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