注重科學課程豐南.萬和國中展成果

豐南國中師生在科展表現優異，訓練學生有帶著走的能力。(翻攝照片)

迎接數位時代來臨，推動校內科學教育，台中市豐南國中以簡易的科學實驗帶領學生從事科學研究課程，成效頗豐，奪下今年科展團體組第二名；萬和國中除致力推動科技課程，更提供多元舞台讓學生的才藝有發揮表現的空間，達到多元學習目的。

豐南國中指出，科展指導老師曾智鈿以「凹击多邊形面積 n 等分之研究」，探討多邊形的切割，獲得數學科第一名；高靜儀、李沛晞老師指導的『量點』中的『亮點』，用簡易方法合成出「量子點」，設計簡易螢光光譜儀，獲化學科第二名；胥欣宜、洪專富老師指導的「以豐年蝦作為生物急毒性檢測重金屬之研 究」則獲生物科第二名；李忠偉、蔡慧美老師指導的〝Newton〞 I find you !也奪下生活與應用科學科第二名。

豐南國中校長林伯儀指出，科展是科學教育中很重要的一環，可以訓練學生將課本上所學的知識運用在實驗上，從尋找題目、設計實驗、思考如何 解決問題及實驗上遇到的困境，這些思考判斷、邏輯推理能力，以及面對人群可以有自信地表達，都是他們可以「帶著走的能力」。

南屯區萬和國中則以「玩科學、愛閱讀、愛運動、多元發展」為課程主軸，校長陳姿伶說，在玩科學方面，除推動科技課程，更從寒暑假學藝活動、社團到營隊，從「智高積木」、「創意機關王」、「機器人研究」到「創客實驗操作」課程，孩子們從體驗式學習中「發創意、做中學」。

陳姿伶指出，閱讀、運動方面，學校推出「一學期一作家」，邀請名作家蒞校交流，和學子分享心路歷程，也成立體育班培養專業運動人才，透過多元課程發展，協助孩子找到生命的亮點，進而發光發熱。

(中時)