前市代成立扶弱公益協會 救助北海岸弱勢居民
偏鄉社會資源相對不足，金山前市民代表黃文華日前籌備成立新北市扶弱公益關懷協會，獲得市議員周雅玲和區公所協助，未來將以居家關懷輔導、生活費補貼等服務，幫助弱勢居民走出經濟困境。
黃文華現年50歲，曾在2006年鄉鎮未改制前擔任金山鄉市民代表，台北縣升格為新北市後，返家協助兒子經營工廠。他說，金山、萬里地區許多獨居長者和低收入戶，非常需要社會資源投入救濟，但偏鄉資源相對不足，由鄉改區後地方獲得補助更大不如前，才起心動念想要成立公益社團，為家鄉弱勢居民盡一份心力。
端午節即將到來，黃文華帶領協會成員近日前往金山磺港里，贈送生活物資給低收入戶居民，新北市議員周雅玲、金山區長陳國欽也協助發送物資，以實際行動表達支持。
周雅玲表示，有感於偏鄉貧富差距懸殊，未來將盡力協助整合地方資源，持續關懷地方弱勢。陳國欽則說，金山低收入戶共124戶、中低收46戶，其中多為獨居長者、單親清寒家庭，區公所每年都會舉辦歲末關懷活動，邀請獨居長者共餐，對民眾熱心公益給予支持。
黃文華表示，扶弱公益關懷協會目前已進入籌備階段，預計下半年正式成立後，將優先以金山在地長者、清寒學子為服務對象，提供三節物資及獎學金；未來也將擴大服務萬里、石門地區弱勢居民。
(中時)
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