學者呼籲 揭弊不法者應立法保護

學者呼籲政府建立揭弊立法保護。(郭韋綺翻攝)

近來因內部舉發案件層出不窮，高雄大學政治法律學系今(26)舉辦「公益揭弊保護政策與管理研討會」，建議公私部門重視揭弊並立法保護，讓願意揭發弊端的吹哨者，受信任保護機制，作好揭弊的風險管理，因應報復的衝擊。

企業陸續發生違反食品衛生與環境安全、公司財報不實、虛偽重訊等問題，都是揭弊而來，保護立法也被視為公司治理的手段，公司內部要建立相關揭弊機制，藉由建立完善的內部控制，並落實執行，以減少人為控制產生舞弊的可能性。

政治法律學系主任李淑如教授表示，吹哨者(揭弊者)法制的建構，有助揭發企業內部不法行為防範，使內部自清，但揭弊不是沒有代價、沒有風險的，因此政府在推動立法時，應該從管理上強化揭弊保護機制的信任度。

高雄銀行總行法令遵循處周德琴處長表示，弊端長期未被揭發是姑息養奸，好人空間被壓縮，在弊端日益加劇的環境中更難生存，揭弊有助於維護公共利益和大眾安全；但揭弊者很容易遭受到報復，需立法保護。

金管會在「上市上櫃公司治理實務守則」設有吹哨者制度，依該守則第28條之2規定，上市櫃公司「宜」設置匿名之內部吹哨管道，並建立吹哨者保護制度。企業要能永續經營及創造企業價值，即須塑造誠信經營之企業文化，引領企業重視社會責任，其不僅符合追求股東權益最大化，並得兼顧利害關係人的期待。

在支持、重視揭弊保護立法同時，政法系教授楊戊龍提醒，想揭發組織不法的內部人士，要有風險意識，不能對揭弊機制作用過度樂觀，管理者因為認知、立場、利益的不同，有太多報復揭弊者的手段。從自我保護的立場，內部人士不宜太信任組織的承諾或聲明，在採取行動前，要停下腳步思考；如果最後決定要揭發，也要預為因應可能而來的報復對待。

(中時)