雲林虎尾米釀威士忌 挑戰世界第一
國內威士忌泰半進口，即使在台生產，小麥原料也同樣仰賴國外進口，雲林虎尾釀酒業者盧淑敏以特殊米種，釀造出風味醇香，口感溫潤回甘的威士忌，企圖挑戰世界第一支米釀威士忌，進軍國際市場。
雲林縣府透過地方產業創新研發推動計畫輔導在地業者創新研發，上午舉行成果發表會，原是家用型釀酒機製造業者的盧淑敏，為了不讓進口威士忌專美於前，研發以台灣產量多的米取代小麥，釀造威士忌，沒想到釀出來的效果異常好，許多懂酒的人品嘗過後，都非常驚訝，覺得風味比起許多進口的知名威士忌還好，上午搶先發表。
盧淑敏指出，該米釀威士忌採用的是農改場研發出、尚未正式發表的特殊米種釀造，為了維持品質及產量，她和農民契作約2公頃，採收後在自家庭院日曬、脫殼。
盧淑敏指出，台灣不是小麥多產國，即使在國內釀威士忌，原料也都從國外進口，稻米是國人主食，也是俯拾可得的釀酒原料，但很多人都忽略自身的優勢，日前有國外團體參訪該躟造廠，品嘗米釀威士忌後， 連外國人都讚不絕口。
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(中時)
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