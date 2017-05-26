2017數博會在貴州 貴州好山好水好風光

青岩古鎮,貴州首個國家AAAAA級旅遊景區,四大古鎮之一, 是一個有600餘年歷史的文化名鎮。 (圖片來源：貴州市台辦)

2017中國國際大資料產業博覽會訂於2017年5月25日—28日在貴陽市舉行;貴陽,是貴州省省會,中國首個國家森林城市、迴圈經濟試點城市。以得天獨厚的氣候優勢,榮登「中國十大避暑旅遊城市」榜首。

歷史古鎮-青岩古鎮

貴州風景多又多!青岩古鎮總面積93平方公里,位於南郊市區約29公里,每日有路班車前往,交通便利,從機場驅車前往約40分鐘車程。 古鎮建于明洪武年間,曆明清兩代,歷史悠久,迄今已有600餘年歷史。 青岩古鎮依山傍嶺,城門城牆全用石頭建造而成,因附近多青色岩峰而得名。 古鎮內設計精巧、工藝精湛的明清古建築交錯密佈,被譽為中國最具魅力小鎮之一。 古鎮人文薈萃,有歷史名人周漁璜、清末狀元趙以炯。 鎮內有近代史上震驚中外的青岩教案遺址、趙狀元府第、平剛先生故居、紅軍長征作戰指揮部等歷史文物。 所以現在都興起了「不到長城非好漢,不到青岩未入黔」。

天河潭有貴州山水濃縮盆景的美稱,距貴陽市中心24公里,總面積為15平方公里。(圖片來源：貴州市台辦)

黔中一絕-天河潭

「縱情山水間,悠然心體驗」,天河潭位於貴陽市花溪區石板鎮,距離市中心24公里,天河潭具有河谷曲拐,溝壑險峻的地貌特徵,融山、水、洞、潭、瀑布、天生橋、峽谷、隱士為一體。 山中有洞,洞中有水,洞行山空,空山聞水聲,碧潭衍飛瀑,縱橫密佈,形態各異。 經過升級改造後,天河潭現增遊客服務中心、太陽廣場、貴陽故事街、濱水休閒區、五色花海等。 天河譚目前在整修第二期工程,第一期已完成的有貴陽故事街,整條街是仿造民國時期的建築風,現在看來頗有懷舊風情。 全新打造的水秀景觀,將現代科技元素與水文化相結合,呈現「白天一景、晚上一秀」的 美景。

甲秀樓在貴州省貴陽市城南的南明河上,以河中一塊巨石為基而建。(圖片來源：貴州市台辦)

貴陽夜景之最-甲秀樓

「夕陽西下,華燈初上」。 甲秀樓是三層四角尖頂閣樓,這種構造在中國古建築史上都是獨一無二的,南明河從樓前流過,匯為「涵碧潭」;樓側由石拱「浮玉橋」連接兩岸,橋上亭子「涵碧亭」的石柱上刻著一幅對聯:「水從碧玉環中出,人在青蓮瓣裡行」。 歷經四百年的風吹雨打而仍舊矗立不倒,它是貴陽曆史的見證,是貴陽文化發展史上的標誌。(文章來源:貴陽市台辦)

(中時電子報)