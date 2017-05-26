學習才能翻轉現狀 台大李佳穎獲頒校友獎學金
「人生就是一種面對，重點不是走過，而是有沒有走出來，」台灣大學今頒發弱勢學生獎助學金給生技系大三學生李佳穎，她的父母相繼生病，家中失去重要的經濟支柱，但她很早就知道，唯有讀書才是翻轉現況的途徑，她一路靠著自己唸到北一女、台大，未來希望從事藥劑開發人員，造福更多有需要的人。
李佳穎的父親原本是砂石車司機，但因為心臟病發作住進加護病房，不再能從事勞動力的工作，從此家中的經濟壓力都落在母親身上，母親還得照顧臥病在床的奶奶，不久後，也被診斷罹患癌症，讓她的世界從此變調。
「為什麼這麼不公平！」李佳穎也曾經憤怒過，不解為何當同學們放學後都可以開心的玩耍，或是有父母的陪伴，而她卻需要犧牲自己的玩樂時間，小小年紀就要學著照顧自己，還要幫助媽媽照顧奶奶，被迫長大。
不過，她沒有讓這些打擊擊倒她，她很早就認知到，唯有不斷充實自己才是突破現況的途徑，因此，她一路努力唸書，考上北一女、台大，未來希望繼續念研究所，成為藥劑開發人員，開發出更多的新藥造福有需要的人。
「所有的不順遂都會轉為更加成熟的經驗」，李佳穎分享說，雖然因為家庭狀況，她的人生有所犧牲和失去，但也因此獲得很多，譬如說，她比別人更懂得找資源，她去年暑假時就找到台大的獎學金，讓她可以到泰國的公家機關實習，「資源是要靠自己找的」。
李佳穎感謝校友會捐贈獎助學金，分擔她很大的經濟重擔，她未來也希望能延續這份關懷，幫助更多需要的人。
(中時)
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