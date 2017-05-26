立院三讀通過 原住民族語言為國家語言
立法院今(26)天三讀《原住民族語言發展法》，明定原住民族語言為「國家語言」，政府應每年寬列預算，推動各項族語發展措施，並應培訓族語老師，學校也要提供族語課程；原民鄉鎮亦須設置專職原住民族與推廣人員。
三讀條文明定，直轄縣市政府、原住民族地區及原住民人口1500人以上的非原住民地區之鄉鎮公所，應設置「專職」原住民族語言推廣人員；中央主管機關應會商各族，研訂原住民族語言新詞，並編撰原住民族語言辭典、建置語言資料庫。
新法也規定，政府應定期辦理族語能力調查，以及辦理族語能力認證，並免徵規費。本法施行3年後，原住民族參與公務人員特種考試、公費留學考試，應取得原住民族語言認證。
政府機關、公立學校及公營事業機構依原住民族工作權保障法進用人員時，應優先僱用具原住民族語能力者。
為落實世界語言權宣言規定，所有語言都有資格在其地區內以其語言作為官方用途。三讀條文訂定，原住民地區內的政府機關、學校、公營事業，得以地方通行語書寫公文書；政府處理行政事務、實施司法程序時，原住民得以族語陳述意見，政府應聘請通譯傳譯之。
學校應依12年國民基本教育本土語言課程綱要規定，提供原住民族語言課程，以因應原住民學生需要，並鼓勵學校以原住民族語進行課程教學；教育主管機關應培訓族語老師，協助地方政府以專職方式聘用為原則。
另外，三讀條文明定，政府應每年寬列預算，推動各項原住民族語言發展措施；政府捐助的媒體應製作族語節目、語言學習課程，使用族語比例不得低於總時數50%。
(中時)
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