蘇迪曼盃》中國輕取印度進4強 朝七連霸邁進

諶龍以兩個21比18力退李宗偉摘下奧運金牌。(美聯社)

2017蘇迪曼盃羽球團體賽26日進入八強另兩場賽事，尋求7連霸的中國隊花不到兩個半小時即以3比0輕鬆淘汰印度。

中印之戰首先登場的是混雙賽，中國派出魯愷／黃雅瓊迎戰蘭基連迪／龐娜帕，第一局中國隊過於輕忽16比21敗陣，第二局魯愷／黃雅瓊21比13扳平，決勝局魯／黃一度6比9落後，但兩人隨即展開反擊，21比16逆轉勝。

第二點男單，中國隊由前球王諶龍掛帥，印度則由世界排名24的斯里砍斯上陣，兩人過去4次交手諶龍全勝，開賽後諶龍挾著過往不敗氣勢取得遙遙領先地位，21比16拔得頭籌；次局，斯里砍斯企圖反擊，但諶龍不給對手任何機會，21比17取得對戰5連勝，也幫中國隊拿下2比0聽牌優勢。

第三點男雙，中國隊推出傅海峰／張楠，碰上印度的蘭基連迪／雪蒂，中國組合僅花了29分鐘即以21比9、21比11輕鬆獲勝，3比0橫掃印度隊。

(中時電子報)