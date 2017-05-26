議員憂東豐自行車道綠廊不保 中市府：完整保留
台中市長林佳龍宣布調整東豐快速道路工程工法，完整保留東豐自行車道綠廊，但藍綠都憂心可能遭破壞，民進黨議員謝志忠今天（26日）表示，市府不管高架或地下化，恐都衝擊東豐自行車道，建議採沿河堤興建東豐快速道路。對此，建設局長黃玉霖表示，經2個月作業，提出河堤南岸自行車綠廊保留方案，不會破壞車道綠廊。
謝志忠表示，支持東豐快速道路的興建，但是快速道路要與東豐綠色走廊自行車道共構，是萬萬不可，東豐綠廊10幾年累積的環境、生態，豈是說移動就能移動的。
「如果東豐自行車道綠廊旁邊多了一條快速道路，旁邊都是汽車的油煙、噪音，民眾還會想來嗎？」謝志忠強調，東豐綠廊已經是大台中民眾運動、休閒散步去處，學生、年輕人出門遊玩常去的景點，全台灣找不到第2條，市府不能以建設之名破壞。
謝志忠說，支持東豐快速道路的興建，但是反對以隧道、與東豐自行車道共構等方式，建議可以採河堤共構的方式規畫，沿大甲溪再接上國道4號，不要彎進來與自行車爭路。
「東豐快速道路的路線應該調整，但不該穿越東豐綠廊！」謝志忠表示，市長林佳龍說「調整東豐快速道路工程工法，以完整保留東豐自行車道綠廊」，他憂心指出，東豐快速道路的路線如果要銜接國道4號下面的國豐路，「那你這是個失敗的快速道路！」將東勢的快速道路接來國豐路，花了幾10億只是造成塞車。
謝志忠反對東豐快速道路在東豐自行車道綠廊採高架或地下化，建議可以走北岸可以走南岸，與河堤共構，徵收河堤的土地，不太會拆到房子，且以市價徵收，土地徵收財負擔不會很重，否則即使採地下化，施工中也會造成生態影響，想要解決山城的交通，付出太大生態與觀光代價。
針對議員質疑，黃玉霖表示，市長已宣布保留東豐自行車道綠廊，市府經2個月的作業，提出河堤南岸自行車綠廊保留方案，至於如何採何種方式保留？研議的3項方案，包括1為部份自行車道共線不共構、2是移動快速車道路線，不會移動自行車道，3是全部保行車道綠廊。
外界關切高架化或地化下化？黃玉霖強調，目前正在研議那一種是最好的方案，設計工法細節，經費及工期還在評估精算中。
(中時)
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