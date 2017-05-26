曼徹斯特之愛紋身 英將怒送敘境IS雷射彈

是真的！在曼徹斯特體育館（Manchester Arena）演唱會發生流血恐攻事件導致22人死亡，59人受傷後，英國皇家空軍25日證實，他們的確在即將送往敘利亞，以轟炸境內伊斯蘭國（IS）目標的「寶石路」IV型（Paveway IV）雷射導引炸彈上，寫下了「來自曼徹斯特的愛」（Love from Manchester）的字樣。

由於社群媒體瘋傳炸彈的照片，大家最初還以為，這是譁眾取寵的惡作劇。

(中時電子報)