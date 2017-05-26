愛買推安心生鮮 滿額抽雙人農村遊

營養師許瓊月（右）推薦愛買產銷履歷鮮蚵，每包200g，6月7日前原價150元、特價129元。（愛買提供）

瑜珈老師Jessica（右）推薦愛買友善小農李業榮的台東池上大地有機香米。（愛買提供）

6月7日前在愛買購買生鮮商品單筆滿388元，抽價值5000元的「稻田裡的餐桌計畫」雙人農村旅遊，體驗農村風情、享用產地食材。（愛買提供）

愛買獨家台南將軍綠蘆筍200g／包，59元。（愛買提供）

愛買去年起主打「友善培育．安心生鮮」推廣消費者、環境、小農共好理念的生鮮商品，帶動生鮮商品銷量年增2成。6月7日前買蔬果、肉品、水產、熟食、烘焙等生鮮商品，單筆滿388元有機會抽價值5000元、首創的「稻田裡的餐桌計畫」雙人農村旅遊。

今夏「瘋台灣」檔期從24日起跑，邀營養師許瓊月和瑜珈老師Jessica推薦上百款安心生鮮，像是養殖於水質乾淨的外海、吃天然海藻與浮游生物、年年逐批檢驗的「產銷履歷鮮蚵」；愛買獨家、強調不用除草劑美國加州鮮嫩品種、每批產品皆經過檢驗才出貨的「台南將軍綠蘆筍」。

與物理方式防蟲取代化學肥料、農藥、除草劑，用省水裝置灌溉，產地隨處可見蟋蟀與蚯蚓甚至螢火蟲的愛買獨家「屏東歸來產銷履歷大力蔘牛蒡」；生長於無污染台東縣達仁鄉，促進當地土坂部落經濟發展的「紅藜先生紅藜麥」；以魚蝦蟹共養的生態工法，利用生態循環及添加益生菌改善水質並大量減少換水頻率，更針對幼魚至成魚餵養不同養分的「台南北門產銷履歷虱目魚」。

檔期間，近百款蔬果商品最多較市價低4成，包括近期香蕉產量過剩，祭出高雄香蕉全台最低價每斤29元，將近市價每斤49元的一半；經嚴格藥檢，不用生長激素、荷爾蒙的外銷等級金鑽鳳梨原價90元、特價69元；有機綜合葉菜原價49元、特價3包99元；屏東枋山愛文芒果每斤市價129元、特價89元；每顆要價上百元的雲林哈密瓜、特價79元等。

除了安心生鮮商品，也推出台灣23縣市共150款在地名產與好米商品71折起。首次推出前總統蔣經國吃過且讚不絕口的馬祖名產馬祖酥，與遊客必買的芙蓉酥；以100%國產小麥製成的金門酒廠純麥酒；網路團購熱門商品花蓮99黃金奶油酥條；網路熱銷商品彰化醋桶子果醋隨身包；用麥飯石泉水及富含礦物質黑黏土培育的花蓮富里天賜糧源有機米等。

31日前還推出飲料、啤酒、冰品、糖餅等300項商品56折起，單筆消費滿688再送80元；全館家電商品58折起，單筆消費滿3000再送300元家電現金抵用券；600款服飾、寢具、鞋類商品5折起，單筆消費滿1000元再送100元優惠，HappyGo卡友單筆消費滿888元，可兌換限量來店禮愛買獨家設計復古風客家茄芷袋。

(中時)