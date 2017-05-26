米食大創新！米麩抹醬健康養生

米麩抹醬新產品堪稱米食大創新。（許素惠攝）

傳統一甲子老米廠第二代研發出米麩抹醬，塗麵包、拌飯拌麵都好吃。（許素惠攝）

米食大創新！逾一甲子的斗南玉山碾米廠，傳承至二代廖偉志，亟思如何賦予老米食新吃法，與老婆莊雅琴激盪出以營養成分最高的米麩做成抹醬，塗吐司麵包，或拌飯拌麵都可以，原料僅有米麩、油、鹽與糖，完全沒有人工添加物，口味獨特。

米麩醬上午在雲林縣府地方型SBIR成果會中成為最吸睛的創新產品。

莊雅琴說，該碾米廠是地方歷史悠久的米廠，堅持只賣台灣米，過去爆發泰國、越南等混米風波時，該廠完全不受影響，反而更受消費者信任。

莊雅琴指出，米最營養的是米麩，但是往往被脫卸掉，很可惜，因為口感不佳，目前市售米麩漿喝起來也會有卡卡的感覺，為了大家能攝取到米的菁華，透過油滑潤口感的米麩醬便問世。

莊雅琴說，米麩醬吃起來有點花生醬的感覺，但是對堅果過敏的人也可以吃，還且不會有黃麴毒素的問題，很健康養生。

(中時)