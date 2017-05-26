每票3000元買票當選 中壢漁會代表10萬飭回

52歲中壢區漁會永安小組會員代表范春桃，涉嫌在今年3月以每票3000元代價，委託李姓男子，向張姓等16名漁會會員及其家人買票，選後也順利當選，桃檢調昨發動搜索約談，李和張坦承不諱，繳回1.2萬元不法所得，范和李被依違反漁會法投票行賄罪，分別諭令10萬元、5萬元交保。

桃園地檢署檢察官接獲情資，昨由主任檢察官張書華、檢察官呂象吾指揮桃園市調查處、楊梅警分局，搜索范女住處，傳訊16名漁會會員，52歲李男坦承受范女之託，以每票3000元，要求51歲張姓會員及其家人投票支持范女，張男也坦承收錢。

桃檢依涉犯漁會法第51條之1第1項第2款、第1款投票行賄、收賄罪嫌重大，偵訊後諭知范女和李男分別10萬元、5萬元交保，收賄的張男同意繳回不法所得共1萬2000元後請回，全案已擴大深入追查。

桃園地檢署檢察長彭坤業強調，桃園地區農漁會選舉雖已結束，查賄團隊仍將持續嚴查農漁會賄選情事，展現反賄選決心，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099。

(中時)