游泳》里奧金牌史庫林發豪語 世錦賽改寫飛魚紀錄
去年里約奧運游泳池畔最讓世人驚奇的莫過於男子100公尺蝶式，來自於新加坡的小將史庫林擊敗「飛魚」菲爾普斯的畫面了，如今菲爾普斯早已高掛戰袍退役，但他保持的49秒82世界紀錄依舊高懸著，史庫林近日接受訪問時表示，有信心在今年的布達佩斯世錦賽改寫這項紀錄。
100公尺蝶式世界紀錄是菲爾普斯在2009年8月1日於義大利羅馬所創，隔年世界游泳總會取消了任何能夠幫助選手提升實力的泳衣之後，就再也無人能游進50秒大關內，史庫林在里奧奪金的50秒39是2010年之後最快的成績。
史庫林說，「父親告訴我50秒39日目前最好的紀錄，但我追求的是超越菲爾普斯的世界紀錄，我期盼著世錦賽到來，如果一切順利，我肯定能創下新紀錄。」
除了100公尺蝶式外，史庫林還打算參加50公尺和200公尺蝶式，並且很有自信的可以取得好成績。不過，今年截至目前為止史庫林尚未在大型賽會亮相過，是否過於膨脹自我，畢竟南非的勒克洛斯與中國的李朱濠都已展現過實力，屆時世錦賽可能扮演著攔路虎，史庫林想要超越飛魚恐怕不容易。
(中時電子報)
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