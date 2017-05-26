2017數博會在貴陽 貴陽水土滋養的產業

貴州威門藥業股份有限公司成立于1996年12月,現有員工500餘人,坐落于貴陽國家高新技術開發區內。(圖片來源:貴陽市台辦)

以中醫藥為魂,以大健康為主體,貴州威門藥業是一家集科研、生產、銷售為一體的高新技術企業,座落于貴陽國家高新技術開發區內。 憑藉以「天麻和鐵皮石斛產業鏈」為核心的養生保健產品產業鏈,嫁接「互聯網」的翅膀,著力發展「互聯網+大健康」,推動貴州醫藥產業轉型升級。 該企業高管全系醫學方面的高素質人才,為公司專業發展奠定了堅實的人才基礎,公司獲國家授權專利共33項,已逐漸形成了生產工藝、製劑及品質控制技術以及專利技術實施應用等多方面的核心技術。 企業多次榮獲示範企業和A級信用企業等的榮譽,公司「威門」及「Warmen」商標被評為「貴州省著名商標」。

老天賞飯吃-貴州大健康醫藥產業「智匯雲錦「孵化基地

發展大健康醫藥產業,貴州擁有得天獨厚的優勢,其最當屬有良好生態環境和富集的動植物資源。 該專案總投資19億元,占地353畝,總建築面積45萬平米;其中,一期專案總建築面積30萬平方米,總投資13億元,主體工程將於今年年底完工,明年7月可投入使用。 一期專案圍繞苗醫藥博物館、大健康體驗與展示中心、醫藥研發中心等,專案建成後,年產值預計可達10億元以上。 該專案于2015年列入貴州省級重點專案將成為烏當區大健康產業版圖的「航母」,建成後將成為貴州省大健康醫藥產業的「心臟」和「輸血」核心區。

該專案總投資19億元,占地353畝,總建築面積45萬平米。(圖片來源網路)

一站式醫養結合-貴陽曜陽養老服務中心

我們要積極看待老齡社會,引導老人保持「老驥伏櫪,志在千里」的正能量心態,在貴陽市,曜陽養老服務中心專案一期已建成面積1.6萬平方米,配備醫養病床266張,配備國內外知名品牌的先進大型醫療、康復設備。 二期規劃建設面積5.7萬平方米,新增床位1000張。 曜陽養老將養老服務與醫療服務、居家服務密切結合在了一起。 為滿足豐富老人們的情感和精神需求,組織了大量文化活動。 憑藉著「硬實力」和「軟實力」,形成涵蓋醫老、護老、養老、居老和終老,內容完善的「一站式養老」與醫養結合互為一體的服務體系。(文章來源:貴陽市台辦)

(中時電子報)