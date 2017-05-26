MLB》前田先發、柳胖後援 齊率道奇克紅雀
由於洋基和皇家一役延賽，田中將大變成明天先發戰運動家，25日出賽的亞洲球員，僅剩傷癒復出、效力道奇的前田健太，他今天先發戰紅雀，小試身手用78球繳5局失3分，還自己打進勝利打點，球隊領先時退場，本季首後援的柳賢振投得精采，投4局無失分，兩人聯手率道奇7比3勝出，前田摘第4勝，柳胖則獲首次救援成功。
因右腿緊繃的前田此役歸隊，首局還未找回狀態，一開始就挨了4支安打失3分，隨後2出局後，又陷入滿壘危機。前田接著面對紅雀先發華卡(Michael Wacha)，竟還投出暴投，捕手莫里納(Yadier Molina)見狀想直闖本壘，但球漏得不遠，反被觸殺在本壘前，「助攻」讓前田度過難關。
隨後前田第2、第3局，雖都被敲安，但都未失掉分數，他投到4局開始，沒再讓紅雀打者越雷池一步。反觀華卡狀況卻相反，前3局僅被厄特利(Chase Utley)轟陽春炮失1分，4下卻落難，先挨3支安打失1分，接著前田又補上2分打點安打，助球隊反超比分，也替自己打下勝投資格。
隨後道奇第5、第6局再接再勵，發動兩波攻勢再添3分，反觀紅雀則在首局後，就未再攻占上得點圈，讓道奇終場4分之差勝出。值得一提是，原本是先發的柳胖，此役以後援上陣，總教練羅伯茲(Dave Roberts)解釋，這是和柳胖溝通後的決定，並表示現況來看，柳胖很可能轉為長中繼出發。
「這是個棘手的情況！」柳胖先發投不好，羅伯茲坦言，柳胖現難卡進輪值，他打算讓柳胖轉為長中繼，續留大聯盟，「考量他過去的傷痛史，我們相當謹慎，當想讓他轉換角色時，得很小心。就讓他試試，會發生甚麼事還不知道，一切得等他投了再說。」至於柳胖的交易傳言，則被羅伯茲一口否決，而柳胖今天也用好投，回應教頭的期待。
(中時電子報)
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