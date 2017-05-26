本土劇史上最懶劇本 編劇94狂 網傻眼到爆
本土劇《甘味人生》劇情長壽，屢屢出現無俚頭劇情引發熱議，日前(24日)播出的手遊置入性行銷片段又再度讓人跌破眼鏡，劇本直接照搬廣告讓網友看到崩潰，直呼史上最懶惰編劇非《甘味》莫屬。
劇中謝承均飾演的主角高克威，為了拯救女主角顏巧苓，單槍匹馬前往肯將拳擊館挑戰世界格鬥冠軍，結局竟發生常人擊敗世界冠軍的超反邏輯戲碼，勝利居然還要戴翅膀，無厘頭的置入劇情讓網友表示簡直是「超中二的羞恥play」。
結果眼尖網友立刻翻出遊戲廣告影片發現，《甘味》置入橋段跟廣告劇情根本一模一樣，表示自己終於參透，「只要有心人人都可以當甘味人生編劇」，「編劇根本就只是寫把電視廣告演一遍啊!!!」，簡直堪稱史上最懶惰劇本。
其他網友看完紛紛笑倒，有人稱讚網友突破盲點「就決定是你了！！下個接檔戲編劇」，「三立槽點滿點，根本吐不完」，也有網友表示「又幫遊戲打了一次廣告」
(中時電子報)
關鍵字：本土劇
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