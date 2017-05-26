街頭砍人還炫耀 暖暖黑幫頭目落網
基隆市楊姓男子在暖暖碇內成立名為「暖暖組合」的暴力組織，麾下有9名護法大將，長期活躍在暖暖、七堵一帶聚眾滋事，去年9月曾在汐止當街砍人，事後還拿砍人新聞向被害人恐嚇炫耀。經警方長達9個月蒐證，終於在25日一舉破獲該組織，並將楊嫌等人一網打盡。
基隆市警方聯合台北市警方共40名警力，25日在該組織據點將楊嫌等10人逮捕歸案，並起出巴西製的金牛座改造手槍1把、鎮暴槍、開山刀等火力，一舉瓦解此暴力犯罪組織。
「暖暖組合」前科累累，橫行在碇內地區，平時以宮廟及洗車場做為堂口來避人耳目，廣收小弟並擁有許多槍械火力。去年8月楊姓頭目因與人發生債務糾紛，率領10多人到對方經營的熱炒店砸場，不顧對方妻小跪下求情，仍將對方手臂打斷。
警方表示，去年9至11月間，楊嫌手下大將李嫌曾強行偷走七堵某間藝品店市值200萬藝術品，被害人要求歸還，竟被李嫌恐嚇說：「你看過甚麼是軍火庫嗎？」隨後撂人砸店、毆打被害人。
警方指出，當時另1名鄭姓護法還拿起手機撥放李嫌之前在汐止砍人的新聞給被害人看，並對被害人父親說：「你的店是我砸的，你兒子也是我打的，你不會教兒子，那就由我來幫你教！」還說店裡的東西1毛都不會賠，使得被害人連夜搬離七堵。
據查，該組織先前也與2對父子個別發生行車糾紛，其中名罹癌的老父當場掀衣跪求放過他，並稱自己「命不久矣」才被放過；另1對父子則沒有那麼好運，兒子為保護爸爸被砍到全身是傷。
案經偵訊後，警方將楊嫌等10人依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、毒品、傷害、妨害自由、強制、恐嚇及毀損等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
(中時)
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