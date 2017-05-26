立院三讀 軍法官得借調至各級法院

立法院今天三讀《法院組織法》修正案，各級法院辦理涉及軍事、國家安全相關案件時，得借調國防部所屬具軍法官資格3年以上者辦理檢察事務官事務，不得超過4年。

民進黨立委段宜康提案，軍事審判法在102年修正後，軍法官僅於「戰時」負責軍法案件之偵查、審判工作，為了使軍法官持續累積實務經驗，並考量國防軍事勤務有其特殊性及專業性，因此提出修法。

三讀條文明定，各級法院及其分院檢察署為辦理陸海空軍刑法或其他涉及軍事、國家與社會安全及相關案件需要，得借調國防部所屬具軍事法官資格3年以上人員，辦理檢察事務官事務，借調期間不得超過4年。

另外，因應近年毒品、性侵案件衍生毒癮、酒癮、精神疾病等問題，涉及心理諮商、轉介安置等專業，有加強分工之需要。因此，三讀條文明定，在地方法院、分院檢察署觀護人室，增置臨床心理師、佐理員等。

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(中時)