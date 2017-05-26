里約奧運獎牌受損原因竟然是...
日前傳出不少里約奧運獎牌受損，美國大約有80位得牌選手更是集體要求里奧組委會負責修復，甚至更換新的獎牌。但組委會認為是得牌選手沒有妥善保存好，至於受損的最大原因在於採用環保材質。
男子角力金牌史奈德表示，「雖然受損的部分很輕微，但還是希望組委會能夠盡到修復責任，如果可換一枚新的獎牌給我那就更好了。」
女子沙灘排球銅牌名將沃兒說，「這面獎牌是我經過血戰奪回來的，如果換新的之後，那些光榮的回憶是否會變了調呢？所以我還在考慮當中。」
組委會發言人安德達拉解釋，6%-7%的獎牌受損是因為得獎者沒有妥善保存，導致獎牌的表現塗層被破壞，以至於出現生鏽與黑斑問題。
但根據報導，這批受損的獎牌大多來自於銀牌，數量在121至141面，里奧組委會當時在製造獎牌的時候融入環保概念，因此獎牌材質有30%使用可回收材料。
(中時電子報)
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