吳鳳訪不到阿湯哥 老婆曝他竟這樣做.........
土耳其籍藝人吳鳳來台發展多年，以主持旅遊節目聞名，2013年阿湯哥來台宣傳《遺落戰境》時，不僅順利採訪到一圓夢想，更讓阿湯哥簽名在他的招牌光頭上，不過事隔四年阿湯哥再度訪台宣傳《神鬼傳奇》，吳鳳卻無緣獲得訪問機會，不過老婆卻曝他死終不死心，還決定出奇招致勝。
吳鳳愛妻表示兩個月前得知阿湯哥將來台宣傳新片，就透過各種管道表達想再次訪問的意願，可惜始終未獲得青睞，不過吳鳳表示當不成主持人，就改當粉絲主動出擊，相信會讓阿湯哥在人海中注意到他，因此當天便起了大早做看板，還去美麗華排隊守候，很幸運的不但如願看到偶像，還讓阿湯哥再次在他頭上簽名。
她表示得知老公要去當一日粉絲時，內心立刻浮現「怎麼這麼閒」的念頭，不過先被他「主動出擊、不放棄」的話給打動，加上曾經因為麻煩、拉不下面子，放棄了許多本該完成的夢想，昨天在第一時間得知老公成功後，不僅有熱淚盈眶的感覺，甚至體會到夢想除了需要堅持，也需要另一半支持。
(中時電子報)
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