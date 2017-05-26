爆A流群聚感染 北市聯醫：最快6／3解除警戒

台北市立聯合醫院仁愛院區爆發H3N2群聚感染，衛福部疾管署先證實，包括病人、照顧者與工作人員共19人有類流感症狀。仁愛院區院長蕭勝煌下午受訪說明，目前這19名病人用藥已無發燒狀況，逐漸康復中。

蕭勝煌說，5月22日在仁愛院區六樓復健科病房，就發現7名著住院病人與4名員工同時有流感症狀，快篩後證實是A型陽性，接下來發現還有2名外籍看護、1名家屬、2名員工、3名病人、等，截至目前已針對其中17人投以抗病毒藥物，病人已進行隔離。

蕭勝煌表示，仁愛院區已為流感病人調整為單人病房隔離照護、加上環境全面消毒、員工則經過休假修養也已康復，強調並無傳言中的封鎖六樓的狀況。

聯合醫院補充，據最後一位病人發病之後的10天，也就是6月3號前若無新增案例狀況，便能解除警戒。並呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，必要出門時須戴上口罩。

(中時)