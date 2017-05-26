爆A流群聚感染 北市聯醫：最快6／3解除警戒
台北市立聯合醫院仁愛院區爆發H3N2群聚感染，衛福部疾管署先證實，包括病人、照顧者與工作人員共19人有類流感症狀。仁愛院區院長蕭勝煌下午受訪說明，目前這19名病人用藥已無發燒狀況，逐漸康復中。
蕭勝煌說，5月22日在仁愛院區六樓復健科病房，就發現7名著住院病人與4名員工同時有流感症狀，快篩後證實是A型陽性，接下來發現還有2名外籍看護、1名家屬、2名員工、3名病人、等，截至目前已針對其中17人投以抗病毒藥物，病人已進行隔離。
蕭勝煌表示，仁愛院區已為流感病人調整為單人病房隔離照護、加上環境全面消毒、員工則經過休假修養也已康復，強調並無傳言中的封鎖六樓的狀況。
聯合醫院補充，據最後一位病人發病之後的10天，也就是6月3號前若無新增案例狀況，便能解除警戒。並呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，必要出門時須戴上口罩。
(中時)
關鍵字：H3N2群聚感染、A型流感、台北市立聯合醫院仁愛院區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。