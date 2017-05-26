台女高手「出頭天」！ 蔡佩穎日巡也領先

蔡佩穎靠著65桿，日巡生涯首度單獨領先。(圖：摘自蔡佩穎臉書)

台灣旅外高球女將今(26日)在海外表現大放異彩！繼徐薇淩上午在美巡(LPGA)Volvik錦標賽取得3年來首度領先後，蔡佩穎下午也在日巡(JLPGA)度假村信託高球賽首輪，狂飆65桿(-7)攻佔榜首。

連續第2年獲得日巡種子參賽權的26歲蔡佩穎，過去曾兩次揮出66桿，去年曾在大東建託高球賽並列領先，今天65桿(-7)為日巡生涯最低桿與第2次位居排頭，不過是首度單獨領先。

蔡佩穎首輪從第1洞出發，前9洞瘋狂展開抓鳥攻勢，第3洞抓下第1隻小鳥後，第6洞至第9洞再連抓4鳥，打出5鳥0柏忌31桿；後9洞第11洞抓鳥、第12洞柏忌，打到第14洞沒賺沒賠，但第15、18洞再進帳2隻小鳥，揮出34桿，這輪以日巡生涯最漂亮成績65桿交卡，首度獨居榜首。

日本女將岡山繪里66桿居次，同胞姜秀洐與日本選手永井花奈，同以67桿並列第3，從美巡重返日巡的前球后韓國女將申智愛，最後2洞吞柏忌，以68桿下滑至另8人並列第5。

蔡佩穎本季曾在Cyber Agent錦標賽首輪並列第2開局，惟3天表現開高走低，最後僅獲得並列第40，今天以單獨領先開局後，隨後兩天需保持平持心才有利爭取佳績。

她本季目前為止出賽12場，9場晉級，共獲得2場前10，最佳成績在Alice公開賽獲得並列第5，目前還在追求日巡生涯首冠。

「台灣1姊」盧曉晴曾於2014與2015年，連兩屆奪得此戰冠軍，但她本屆缺賽，台灣女將只有2人出賽，另1位2年級生劉依貞，暫以73桿並列59。

(中時電子報)