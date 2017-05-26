驚！舒子晨腹腔出血 緊急住院開刀

舒子晨因腹腔出血緊急住院動手術。(圖／本報系資料照)

「Nikita」舒子晨舞藝精湛、身材火辣，近期推出首本寫真集《舒子晨Nikita》，人氣更攀升，活動滿檔的她，臉書突公告取消演出活動，原來是她因腹腔出血緊急住院動手術，讓粉絲相當擔心。

舒子晨27日在高雄和台中都有活動，不過卻突然延期，粉絲團也發出公告，「子晨昨晚突然身體不適，一早緊急做了手術，因身體需要幾天的時間恢復修養，原預定明日下午出席的活動及台中的演出宣佈延期，懇請大家見諒，待Nikita恢復體力，會再帶著健康身體與粉絲們盡快見面。」

她隨後也在下方留言解釋，因為工作到一半，肚子突然劇痛，趕緊到醫院檢查，發現腹腔出血，目前手術完畢，正在休養中，粉絲見狀紛紛要她好好照顧身體，「工作雖重要，身體更重要」。

(中時電子報)