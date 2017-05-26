茶葉隨手杯喝出真正好茶

虎尾傳承三代90年的太原茶莊在茶葉伴手禮等包裝上大有創新。（許素惠攝）

太原茶莊的茶葉隨手杯讓泡茶變得簡便快速。（許素惠攝）

茶葉隨手杯可讓愛品茗的人攜帶方便，又能喝到茶葉真正味道。（許素惠攝）

講究快速便利的年代，連原本得悠閒緩慢的喝茶，也開始速利，虎尾老茶莊太原茶莊為了因應新世代習慣，開發出可以一心二葉、一沖便完整舒展的茶葉隨手杯，喝到茶葉真正味道。

看似紙杯的茶葉隨手杯，杯內有一層薄薄紙棉，將茶葉封存在杯底，熱水一沖，便可以喝到甘醇濃的茶，讓喜愛品茗的人攜帶方便，也企圖擾動ｅ世代愛喝茶飲的習慣。

(中時)