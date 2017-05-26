豐原「萬選居」修復動工 再現閩客宅院風采

「萬選居」左側立有門樓，以交趾陶裝飾，門額上有「萬選居」泥塑匾額。（王文吉攝）

行政院客委會副主委楊長鎮（左二起）、文化局長王志誠、市長林佳龍等人，手執金錘，敲破紅瓦，象徵「萬選居」去新復舊。（王文吉攝）

「萬選居」第一進門廳採用凹壽式格局，壁畫、窗飾古色古香。（王文吉攝）

二進正廳格扇門與窗櫺作工精細，張氏後裔為保護廳堂古物，加裝不鏽鋼鐵門防護。（王文吉攝）

萬選居正廳屋頂有燕尾翹脊裝飾，源於第15世張萬春曾協助平亂有功，獲清廷誥授「軍功六品」職銜。（王文吉攝）

萬選居二進正廳後牆磚砌「囍」字花窗，充滿喜氣富貴氛圍。（王文吉攝）

張家第19代張光前指出，正廳廊柱採用大陸福杉，屹立百年，不敵西曬雨淋，於6年前朽壞。（王文吉攝）

萬選居交趾陶出自晉江一品堂蔡姓匠師，張家第19代張光前回憶，小時候調皮，和玩伴用手摳壁畫。（王文吉攝）

萬選居前有半月池，除風水考量，也兼具蓄洪功能。（王文吉攝）

落成於清同治年間的「萬選居」為開鑿葫蘆墩圳的張達京後人所建，為三進雙護龍大型宅院，因年久失修及921大地震造成損壞，中央客委會補助及市府編列3千多萬元進行修復。市長林佳龍上午前往主持開工典禮，手持金槌象徵性敲破瓦片，祝福修復工程順利，預計2018年完工，將再現「萬中選一」的閩客宅院風采。

市長林佳龍在文化局長王志誠與客委會主委劉宏基陪同下主持「萬選居」修復工程開工典禮，行政院客委會副主委楊長鎮、市議員陳清龍、陳本添均出席參與，眾人一起執金錘，敲除舊紅瓦，象徵去新復舊，重展昔日風華。

林佳龍表示，「萬選居」張家先祖為廣東大埔客家人，也是大台中移民墾荒先驅，除有客家人勤奮刻苦精神，也帶來精巧的匠師工藝，表現在宅院上，盼修復後，成為活的歷史文化博物館，讓後代子孫了解大台中的開發歷史。

楊長鎮則說，有些古蹟已人去樓空，但「萬選居」還有張家後代居住，是活的古蹟，他肯定市府重視客家文化與政策，中央也會全力支持。該宅院由於張氏後裔善於維護和管理，主體結構保存完整，目前還有4戶人家居住。

「萬選居」兼具閩、客建築風格，當時禮聘唐山匠師，並採用大陸建材，融合漳、泉、潮州等地工藝，牆面交趾陶出自晉江一品堂蔡姓匠師。張家第19代張光前回憶，小時候調皮，和玩伴用手摳壁畫，部分牆飾也風化損壞，希望比照摘星山莊、筱雲山莊修復。

文化資產處表示，「萬選居」總面積2400多坪，規模有三進四護龍，為勉勵子孫勤勉好學並紀念原鄉，引用「青錢萬選」典故，命名「萬選居」；於民國93年公告為原台中縣歷史建築，本次針對門樓、一落門廳、二落大廳及左右過水廊和右橫屋等約600坪範圍進行修復。

民國104年文資處爭取行政院客委會補助，以198萬元委託建築師完成「萬選居」修復規劃設計，去年獲中央補助2517萬元經費，並配合市府預算編列711萬元，進行修復工程，預計明年底完工，屆時將開放民眾參觀。

(中時)