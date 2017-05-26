消防小隊長衣衫不整被捉姦 稱純聊天獲不起訴
台北市消防局一名小隊長，去年11月遭妻子前往李姓女友人住處「抓姦」，當場發現小隊長衣衫不整、李女裸露身體，但2人否認通姦，李女辯稱有「裸睡」習慣，小隊長妻子控告丈夫、李女涉妨害家庭罪；台北地檢署調查後，今依罪嫌不足將2人不起訴。另徵信社人員被李女反控侵入住宅部分，檢方另案偵辦。
檢方調查，小隊長妻子前年查覺丈夫行為舉止有異，懷疑丈夫外遇，僱用徵信社調查丈夫行蹤，徵信社調查後，懷疑小隊長在7月至11月間，與李女發生過4次性行為，但並無確切證據。
2015年11月下旬，徵信社發現小隊長在同月28日晚間10時許，前往李女住處，直到翌日凌晨3時許仍未離去，遂入屋查看，發現小隊長衣衫不整，李女裸露身體，小隊長妻子控告2人通姦。
檢察官傳喚小隊長、李女出庭，2人均否認犯行；小隊長辯稱，當天因李女身體不適，他過去探視並陪同聊天，直到李女睡著，雙方並未發生性行為，此外，他指妻子提出的LINE對話紀錄內容可能經過變造，至於LINE裡面的裸照則是從網路上下載的，是用來模擬劇情、打嘴砲、開玩笑的。
檢察官認為兩人雖曾衣衫不整共處一室，但現場並未發現沾有體液的衛生紙或保險套，且小隊長妻子所提出的LINE對話紀錄，僅能證明2人有性愛腥羶對話，至於裸照部分，雖有性交交合照片，但因未拍攝到雙方的臉，亦無法證明就是小隊長與李女，檢察官依罪嫌不足將2人不起訴。
(中時)
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