想提離職嗎？下班前1、2小時跟老闆說最適合

離職時要怎麼走得漂亮是個大學問。（圖／達志影像／shutterstock）

每年5、6月適逢畢業潮，因此也是社會新鮮人求職旺季，而不少已在職場打滾一段時間的人，同樣會趁此時機找新工作，但找到新頭路後，要怎麼跟現在的公司提離職可是個大學問，為此，香港一名人力資源專家特別給出幾個建議，包括一天中哪個時間點開口辭職較適合。

不少人因平常積怨已久，所以會趁提離職時把自己的不滿一股腦地說出，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍告訴香港《蘋果日報》，除非當事者認為此舉能夠改變老闆的做法，且若他答應改變，自己就會願意留下，否則根本沒必要抱怨。

另外，假如離職是因為要跳槽到相同產業，到底該不該跟現在的公司說呢？周綺萍表示，這除了要看老闆的個性能不能接受外，最重要的是，若當初入職時有簽合約，一定要把它再拿出來看一次，確定有無相關條款對此有限制。

至於提離職的時間點，周綺萍認為，下班前的一、兩個小時最適合，因為通常來說在知道此消息後，老闆都會想和辭職者聊聊，而這段時間因為已接近下班，所以如果突然有人消失在位置上一段時間，比較不容易被其他同事發現。

最後，周綺萍指出，在職場上「好來好去」相當重要，離職時，除了別把公司的物品跟資料帶走之外，也不要在外說老闆跟公司的壞話，尤其所屬產業很小的話更別如此，否則最後吃虧的會是自己。

(中時電子報)