想提離職嗎？下班前1、2小時跟老闆說最適合
每年5、6月適逢畢業潮，因此也是社會新鮮人求職旺季，而不少已在職場打滾一段時間的人，同樣會趁此時機找新工作，但找到新頭路後，要怎麼跟現在的公司提離職可是個大學問，為此，香港一名人力資源專家特別給出幾個建議，包括一天中哪個時間點開口辭職較適合。
不少人因平常積怨已久，所以會趁提離職時把自己的不滿一股腦地說出，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍告訴香港《蘋果日報》，除非當事者認為此舉能夠改變老闆的做法，且若他答應改變，自己就會願意留下，否則根本沒必要抱怨。
另外，假如離職是因為要跳槽到相同產業，到底該不該跟現在的公司說呢？周綺萍表示，這除了要看老闆的個性能不能接受外，最重要的是，若當初入職時有簽合約，一定要把它再拿出來看一次，確定有無相關條款對此有限制。
至於提離職的時間點，周綺萍認為，下班前的一、兩個小時最適合，因為通常來說在知道此消息後，老闆都會想和辭職者聊聊，而這段時間因為已接近下班，所以如果突然有人消失在位置上一段時間，比較不容易被其他同事發現。
最後，周綺萍指出，在職場上「好來好去」相當重要，離職時，除了別把公司的物品跟資料帶走之外，也不要在外說老闆跟公司的壞話，尤其所屬產業很小的話更別如此，否則最後吃虧的會是自己。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。