1間套房來56人 摩鐵業者報警破毒趴
立法院今天三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，要求飯店、旅館業者，發現疑似揪團毒趴必需通報，否則將被罰款100萬，累犯情節嚴重還將被勒令歇業，新北市新莊某汽車旅館，日前館內1間大套房陸續湧入56人，業者直覺可疑暗中報警，最後一舉破獲大型毒趴，其中包括16名未成年，北市毒品查緝中心今表示，希望業者充分與檢警配合，警民合作一起掃蕩毒品。
目前常見的汽車旅館收費方式，1個大套房只能進去5人，第6人每進去1人就要收600元的人頭費，以這次破獲的毒趴來看，光人頭費業者就能收到3萬多，警方透過此案提醒業者，不要為了賺錢心存僥倖，也希望業者在新法上路後，遇有疑似毒趴都能即時通報。
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(中時)
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